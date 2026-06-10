Fronleichnam in Altensteig: Prozession führt durch Altensteig

Zusammen mit den Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit (SE) Oberes Nagoldtal feierte die Katholische Kirchengemeinde Altensteig das Fronleichnamsfest.
Zu Beginn stand ein feierlicher Gottesdienst in der Hl. Geist Kirche. Neben dem Leiter der Seelsorgeeinheit Pater Peter Leonard (Nagold) wirkten auch die Priester Adam Galazka (Altensteig), Pater Zeljko (Kroatische Gemeinde) sowie Pfarrer Piotr Pronczuk (Polnische Gemeinde) an der Messfeier und der anschließenden Prozession mit. Die Kirche war so gefüllt, dass noch zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen werden mussten, heißt es in der Pressemitteilung.