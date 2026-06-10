Fronleichnam in Altensteig: Prozession führt durch Altensteig

Zusammen mit den Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit (SE) Oberes Nagoldtal feierte die Katholische Kirchengemeinde Altensteig das Fronleichnamsfest.

Zu Beginn stand ein feierlicher Gottesdienst in der Hl. Geist Kirche. Neben dem Leiter der Seelsorgeeinheit Pater Peter Leonard (Nagold) wirkten auch die Priester Adam Galazka (Altensteig), Pater Zeljko (Kroatische Gemeinde) sowie Pfarrer Piotr Pronczuk (Polnische Gemeinde) an der Messfeier und der anschließenden Prozession mit. Die Kirche war so gefüllt, dass noch zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen werden mussten, heißt es in der Pressemitteilung.

Während die Fronleichnamsprozessionen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zurückgingen, blieb diese Tradition in anderen Ländern stärker erhalten. Dies zeigte sich auch bei der Gestaltung der Altäre und der Umsetzung der Prozession in Altensteig. Nach dem Gottesdienst war die erste Station auf dem Kirchplatz; sie stand unter dem Motiv „Einheit in Christus“. Gestaltet wurde sie von der Kroatischen Gemeinde.

Stadtkapelle begleitet Lieder

Auf dem Weg zwischen den einzelnen Stationen wurden passende Lieder gesungen, die die Stadtkapelle Altensteig begleitete. Angeführt wurde die Prozession von Kindern, die Blüten streuten. Dann kamen die Priester, die abwechselnd die Monstranz trugen, und im Anschluss daran die Gemeinde.

Der Fronleichnamszug auf dem Weg zum Altensteiger Stadtgarten Foto: Monika Fuchtel

Über die Karlstraße ging es weiter zur zweiten Station im Stadtgarten unter dem Motto „Frieden durch Christus“. Die portugiesische Gemeinde zeigte sich dafür verantwortlich. Lesungen und Fürbitten an jedem Altar waren auf das jeweilige Thema abgestimmt. Die polnischen Mitchristen hatten den dritten Altar aufgebaut. Das Thema lautete: „Sorge für die Menschen“.

Vielfältige Unterstützung

Nach dem Segen ging es wieder zurück in die Hl. Geist Kirche. Pater Peter Leonard zeigte sich dankbar für die vielfältige Unterstützung und den reibungslosen Ablauf. Danach ging es zum Ausklang des Festes auf den Kirchplatz, wo Essen und Getränke warteten. Für die Kinder gab es Popcorn und Eis, außerdem wurden verschiedene Spielmöglichkeiten angeboten. Wer lieber Kaffee oder Kuchen wollte, wurde im Gemeindehaus fündig.