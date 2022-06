9 Die Vinzentinischen Ersthelfer und die Kolpingfamilie hatten sich ebenfalls für ein Friedensmotiv entschieden. Foto: Weimer

Kirchenmüdigkeit und Glaubensferne? Am Hochfest Fronleichnam war davon nichts zu spüren. In voll besetzten Kirchen feierten die Katholiken das Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi.















Albstadt - Dreifach Grund zu feiern hatte am Donnerstag Theresa Hinz: Die Kantorin der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth und Dekanatskirchenmusikerin hatte Geburtstag, ihr Kirchenchor glänzte mit herrlichem Gesang vor vollem Haus in St. Elisabeth und veredelte den dritten Anlass, das Hochfest Fronleichnam. Die Musik klang dabei von beiden Seiten in der schönen Bauhaus-Stil-Kirche, denn hinter dem Altar hatte die Stadtkapelle Tailfingen Platz genommen und musizierte unter der Leitung von Alain Wozniak, so dass Pfarrer Hans-Joachim Fogl und Pfarrvikar Arthur Kaweesa von Musik förmlich eingehüllt waren beim Gottesdienst mit allen Gemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit Tailfingen.

Die Sonne spannt den goldenen Baldachin

Neben den Christen aus St. Elisabeth waren auch die Mitglieder der Gemeinden St. Maria aus Onstmettingen und der italienischen Gemeinde SS. Sposi Giuseppe e Maria gekommen, so dass die Stadtkapelle bei der Prozession am Lammerberg einen langen Zug von Gläubigen anführte. Auf den Baldachin, der traditionell den Träger der Monstranz – Arthur Kaweesa – überspannt, verzichteten die Talgang-Katholiken: Die Sonne lachte vom Himmel und spannte ein Dach aus goldenem Licht über alle.

Endlich wieder gemeinsam feiern

Das schöne Wetter nutzten Pfarrer Fogl und die Kirchengemeinderäte danach für ein Fest im Hof unter dem Kastanienbaum mit herzhaftem Mittagessen, verführerischem Gebäck, das die Gemeindemitglieder gespendet hatten, und vor allem: Gesprächen. Hatte die Coronavirus-Pandemie doch allzu lange große Feste ausgebremst. Nun sollten die Gläubigen endlich wieder miteinander in Kontakt kommen und feiern können.

Das große Blumenbild am Altar mit der Aufschrift "Ich bin der Weinstock" umrahmten Bilder der Kommunionkinder von 2021 aus St. Maria, und schon darauf findet sich ein Motiv, das derzeit Hochkonjunktur hat – aus schrecklichem Anlass: Friedenstauben.

Hände aller Hautfarben halten die Welt

"Friede auf Erden" und "Friede für unsere Welt" lautete die Botschaft auf zweien der großen Bilder an den Stationen der Prozession in der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes in Lautlingen, darunter ein symbolträchtiges, auf dem Hände verschiedener Hautfarben die Welt gemeinsam halten. Auch in der Eyachtal-Gemeinde hatte sich eine große Schar an Gläubigen versammelt, um mit Pater Kaycee McDonald und Diakon Michael Weimer den Fronleichnamsgottesdienst zu feiern. Umgeben von Kreuz und den Fahnen der Ortsvereine, unter dem Baldachin und mit der Monstranz führte Diakon Weimer die Prozession durch Lautlingen an, die – wie den Gottesdienst – die Kirchensinger und die Musikkapelle "Frohsinn" Lautlingen musikalisch gestalteten.

Sonderschicht für den Tailfinger Kirchenchor

Sie hatten nach Gottesdienst und Prozession Feierabend, wohingegen der Kirchenchor von St. Elisabeth noch eine Zugabe sang: ein Geburtstagsständchen für Theresa Hinz zu ihrem 25., in das die Kirchenbesucher lauthals mit einstimmten.

0