Die Stadtkapelle Tailfingen und der Kirchenchor von St. Elisabeth haben das Hochfest Fronleichnam in Tailfingen wunderschön umrahmt. Auch in Lautlingen, Margrethausen und Ebingen lagen Blumenteppiche satt.

Das Hochfest Fronleichnam haben die katholischen Kirchengemeinden in Albstadt, wie es Tradition ist, mit prächtigen Blumenteppichen gefeiert. Glück für die Gläubigen: Der Frühling hat in diesem Jahr besonders viele Blüten getrieben, und so waren die teils riesigen Blumenbilder bunter denn je.

Was bedeutet Fronleichnam? Pfarrer Hans-Joachim Fogl, der in Tailfingen auch mit den italienischen Christen, dem Kirchenchor von St. Elisabeth und der Stadtkapelle Tailfingen feierte, formulierte es besonders schön: „Fronleichnam ist Gottes Liebeserklärung an die Menschen.“ In Lautlingen zelebrierte Diakon Michael Weimer den Festgottesdienst, in Margrethausen Pfarrer Kaycee McDonald Nwandu und in Ebingen Pfarrer Uwe Stier.