Ein Motiv, das sie durch die Vorbereitung begleitet, haben die Kommunionkinder der katholischen Seelsorgeeinheit Talgang für ihre Fronleichnamsteppiche gewählt.

Zum ersten Mal seit Jahren liegt in der katholischen Kirche St. Maria in Onstmettingen wieder ein Fronleichnamsteppich. Mitgestaltet haben ihn Ministranten und Kommunionkinder mit einem Motiv, das sie durch die Vorbereitung begleitet: dem brennenden Dornbusch – passend zu den symbolisch gestalteten Sträuchern in den Kirchen. Ein solcher ist auch in St. Elisabeth in Tailfingen zu finden, wo ein Bildmosaik über die Treppe zum Altar führt. Die vorwiegende Farbe: Grün wie die Hoffnung. Auch diesen Teppich haben die Kommunionkinder mit Bildern mitgestaltet. Sonniges Gelb dominiert hingegen in St. Franziskus, wo das Fronleichnamsbild einen Kelch mit einer Hostie zeigt. Die Bilder sind auch am Wochenende zu sehen.Fotos: Eyrich