Oberwolfach - "Herrgottdag" nennt man den Fronleichnamstag in Oberwolfach. Für die große Pfarrgemeinde bedeutete er nicht nur im kirchlichen Jahr einen Höhepunkt: Liegt er doch zehn Tage nach Pfingsten immer auch in der Phase der längsten Tage im Jahr, sondern auch inmitten einer besonders blütenreichen Zeitspanne in den Hausgärten und oft auch auf den Wiesen. Hier sorgt allerdings der neue schnellere Rhythmus bei der ersten Mahd beziehungsweise der Heuernte meist dafür, dass es richtig bunt mit Glockenblumen, Knautien, Margeriten, Knöterich und "Blutstropfen" nur noch an einzelnen Steilhängen und den Uferböschungen in den Seitentälern wird. Im Rahmen einer großen feierlichen Flurprozession rücken der Mensch mit seiner Arbeit in Wald, Feld und Fluren sowie die Pracht der Natur als göttliche Schöpfung besonders ins Bewusstsein der Gläubigen.

Hedwig Keßler aus dem Mitteltal war jahrzehntelang in den Tagen vor Fronleichnam mit dem Rad und vielen Taschen unterwegs, um nach üppig blühenden Blumen Ausschau zu halten. Auch ging so mancher Blick in die Hausgärten, wenn sie entsprechend ihrer selbst gefertigten kunst- und fantasievollen Entwürfe noch Bedarf an bestimmten Farbtönen hatte. Natürlich hatte sie im Laufe der Jahre auch einen vertrauten Kreis von Helfern, die ihr treu und "folgsam" beistanden. Das war nun in den vergangenen Jahren nach Überschreiten ihres 80. Geburtstages auch immer wichtiger.

Mehrfach kündigte sie allerdings an: "Diesjohr isch’s letzte Mol, dass ich des mach! ’s wurd mr eifach z’viel! Ich ka des nimmi!" Doch nach dem ersten Ankündigen vergingen noch Jahre, die immer und immer wieder drangehängt wurden.

Nun hat Corona endgültig dafür gesorgt, dass sie den Schlussstrich ziehen musste. Aber nur Ausruhen, das gibt es bei diesem schönen Wetter in dieser Zeit um Fronleichnam herum trotzdem nicht. Noch blühen die Blumen in ihrem Hausgarten besonders üppig. Die lang gepflegte systematische Vorsorge wirkt immer noch beeindruckend nach.

Daneben sorgen Salat, Kartoffeln, Bohnen und vielerlei anderes Gemüse dafür, dass kein Beet im großen Garten rund um’s Haus unbestellt bleibt. Und der Kampf gegen Schnecken und "Werre" ist auch immer noch derselbe.

Aber in den Pausen, beim Verzehr der frisch geernteten Erdbeeren, geht dann doch wehmütig die Erinnerung an jene Zeit zurück, als Fronleichnam nicht nur der höchste Feiertag der Oberwolfacher, sondern trotz tiefer christlicher Gesinnung immer auch – zumindest ein ganz klein wenig – ihr ganz persönlicher höchster Feiertag war.

Fronleichnam bedeutet so viel wie "Leib des Herrn". Er ist ein katholischer Feiertag und findet stets nach Pfingsten statt. Fronleichnam wird am 60. Tag nach Ostern begangen und gehört zu den beweglichen Feiertagen. Er ist einer der höchsten Feiertage im römisch-katholischen Kirchenjahr, der auch das Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi genannt wird.

