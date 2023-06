Während die Katholiken in Nusplingen heuer kleinere Brötchen gebacken respektive nur ein kleines Blumenbild auf dem Heira-Platz gelegt haben, haben die Mitglieder der Kirchengemeinde St. Maria in Unterdigisheim richtig kreativ aufgedreht: Schließlich wird ihr Gotteshaus dieses Jahr 300 Jahre alt. „300 Jahre auf einer Welle mit Maria“ heißt es am Altar. Den Altar an der Deichelstube schmückten die Frauen des MGV, und die Familie von Karl Maurer legte das Gotteshaus mit einer Taschen- als Kirchturmuhr.

Zahlreiche große Blumenbilder wiesen in Obernheim den Weg zu St. Afra. Ärgerlich: Ein dreister Autofahrer fuhr noch vor dem Gottesdienst und der Prozession die Blumenbänder auf dem Weg platt.