„Frohsinn“ Schramberg: Arnhold Budick singt seit 65 Jahren im Chor

In Schramberg stehen nach einem erfolgreichen Jahr 2025 große Konzerte im Jubiläumsjahr an.
In ihrer Hauptversammlung zog die Chorgemeinschaft Frohsinn Bilanz für das Jahr 2025. Sabine Dieterle ging in ihrem Bericht auf die erfolgreichen Konzerte im Sommer in der alten St. Laurentiuskirche und im Dezember in der evangelischen Stadtkirche ein. Das Jahr war in musikalischer Hinsicht sehr erfolgreich und auch das Gemeinschaftsgefühl kam dank der monatlichen Chorbistros und Aktivitäten wie Besuch des Guts Berneck nicht zu kurz.