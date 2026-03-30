„Frohsinn“ Schramberg: Arnhold Budick singt seit 65 Jahren im Chor

In Schramberg stehen nach einem erfolgreichen Jahr 2025 große Konzerte im Jubiläumsjahr an.

In ihrer Hauptversammlung zog die Chorgemeinschaft Frohsinn Bilanz für das Jahr 2025. Sabine Dieterle ging in ihrem Bericht auf die erfolgreichen Konzerte im Sommer in der alten St. Laurentiuskirche und im Dezember in der evangelischen Stadtkirche ein. Das Jahr war in musikalischer Hinsicht sehr erfolgreich und auch das Gemeinschaftsgefühl kam dank der monatlichen Chorbistros und Aktivitäten wie Besuch des Guts Berneck nicht zu kurz.

Die neue Homepage ging dank Volker Möller an den Start. Für sein großes Engagement beim Befüllen der neu aufgelegten Homepage erhielt er ein Geschenk.

49 aktive Mitglieder

Insgesamt acht neue Mitglieder konnte der Verein im Jahr 2025 verzeichnen, Austritte gab es zwei. Somit hat der Frohsinn aktuell 49 aktive und 48 fördernde Mitglieder.

Beim Ausblick auf das aktuelle Jubiläumsjahr stehen vor allem drei Konzerttermine im Fokus: Am 4. Juni ist der Frohsinn beim Fronleichnamskonzert der Stadtmusik Konzertpartner. Das Jubiläumskonzert zu 150 Jahre Chorgemeinschaft Frohsinn findet am 10. Oktober in der Aula des Gymnasiums statt und für Tausend Sterne in der evangelischen Stadtkirche ist der dritte Adventssonntag festgelegt. Sabine Dieterle bedankte sich bei ihren Vorstandskollegen und allen Beiratsmitgliedern für ihr großes und zuverlässiges Engagement bei der anfallenden Vereinsarbeit.

Dank an Chorleiterin

Ein besonderer Dank galt Chorleiterin Claudia Habermann für die großartige Vorbereitung auf die Konzerte und die effektiven Chorproben. Die Chorleiterin zeigte sich ihrerseits mit den Auftritten und mit der Probearbeit sehr zufrieden und brachte ihre Vorfreude auf die Konzerte im Jubiläumsjahr zum Ausdruck.

Anschließend stellte Kassier Robert Mayer den Kassenbericht vor und die Kassenprüfer Martina Degner und Volker Möller bestätigten eine einwandfreie Führung. Arnhold Budick beantragte die Entlastung des Vorstands, die durch die Anwesenden einstimmig erfolgte.

Bei den von Franziska Glatthaar durchgeführten Wahlen wurde das Vorstandsteam mit Sabine Dieterle (Organisation), Robert Mayer (Finanzen) und Dominik Nagel (Chor) für weitere zwei Jahren in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso die Schriftführerin Anja Schroth, die Kassenprüfer Martina Degner und Volker Möller, Chorsprecherin Silke Haug-Gross sowie die Beiratsmitglieder Thomas Brugger, Luitgard Oberföll, Karl Pröbstle, Petra Schmälter. Auch diese Abstimmungen fielen einstimmig aus.

Ehrungen

Dominik Nagel ehrte Andrea Pfundstein für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Chorgemeinschaft und Lothar Öhler für 65 Jahre aktives Singen in verschiedenen Chören, davon zehn Jahre im Frohsinn.

Eine hochkarätige Ehrung gab es für Arnhold Budick. Bei der Laudatio stellte Dominik Nagel fest, dass Adenauer noch Bundeskanzler war, als Arnhold Budick vor 65 Jahren in den Verein eintrat. Mit seiner tragfähigen Bariton-Stimme hat Budick über die Jahre in vielen Chorformationen stimmführend gewirkt. Neben dem Singen hat er die Geschichte des Vereins maßgeblich mitgestaltet. Mit insgesamt 35 Jahren im Beirat, als Schriftführer und vor allem als Vorsitzender, hat er mit viel Kraft zielführende Entwicklungen erarbeitet und umgesetzt. Der große Dank an den Jubilar wurde durch einen lang anhaltenden Applaus aller Anwesenden bekräftigt. Damit endete der offizielle Teil und das Wurstsalat-Buffet wurde eröffnet.