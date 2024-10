1 Es gab viel Süßes zu bestaunen. Foto: Verein

Das „Frohe Alter Witterhausen" hat sich ein schmackhaftes Reiseziel herausgesucht. So lockte etwa auch ein Schokolikör.









Der letzte Ausflug in diesem Jahr führte das „Frohe Alter Wittershausen“ nach Bad Liebenzell. Der erste Halt war in dem traditionellen Café „Badhaus“, in dem in der eigenen Backwerkstatt nach den Rezepten der Großmütter die Kuchen gebacken werden.