Ostern steht vor der Tür und vor allem Kinder freuen sich auf – na klar – Ostereier suchen. Viele nutzen die oftmals freie Zeit aber auch, um ein paar Stunden oder Tage mit der Familie zu verbringen. Allerdings kann nicht jeder diese oder andere Liebsten über die Festtage treffen, es müssen also oft digitale Ostergrüße her.

Wir haben eine Auswahl von lustigen, schönen oder auch frechen Ostergrüßen- und Spürchen zusammengestellt, die man über WhatsApp und Co. verschicken – und dem ein oder anderen so vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zauber kann.

Lesen Sie auch

Lustige Ostersprüche

Ostern ist bei vielen eine Zeit der guten Laune. Was passt also besser, als ein lustiger Spruch, den man an seine Liebsten verschickt? Eine Auswahl:

Der Osterhas, der kann nicht ruh’n, hat alle Pfoten voll zu tun. Und daher liefert er im Trab, euch meine besten Grüße ab.

PATSCH! – Du wurdest gerade von einem Handy-Osterei getroffen. Herzlich willkommen bei der Handy-Ostereischlacht. Bitte weitersenden und ein frohes Osterfest.

Ei will always love you!

Das Wetter spielt nicht richtig mit, der Frühling lässt uns warten. Der Hase, der ist trotzdem fit, das Osterfest kann starten.

Recht frohes Fest! Und viel Vergnügen an lauter schönen Ostertagen! Genießt die Zeit in vollen Zügen! Verderbt euch bitte nicht den Magen!

Dass Osterglocken gar nicht klingen und Hasen keine Eier bringen, weiß nicht nur ich, sondern auch ihr. Als Trost drum dieser Gruß von mir: Frohe Ostern!

Hallo? Ich bin eine verwunschene Osterhäschen-Nachricht. Küss mich dreimal ganz lange und dein Handy wird zur Osterfee.

An Ostern kenn ich keine Gnade und esse Hasen aus Schokolade.

Everybunny needs somebunny to love. Frohe Ostern!

Jedes Jahr die gleiche Leier: Osterhase bringt die Eier, steckt sie zwischen Blumenkübel – findet keiner, riechen übel.

Schöne Ostersprüche

Egal, ob für Kollegen, die Familie oder Freunde – hier ist für fast jede Gelegenheit der passende Spruch dabei:

Alles Gute und das Beste – wünsch ich dir zum Osterfeste! Möge es dir von allen Dingen Freude und Entspannung bringen!

Ich wünsche Dir, ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest.

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst Dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt Dir liebe Ostergrüße.

Ostern ist die Zeit des Schenkens und aneinander Denkens. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz – dafür eine Nachricht mit Herz.

Eine Osterbastelei und ein bunt bemaltes Ei verschönern die Zeit bis zum Osterfeste, bis dahin wünsche ich das Beste!

Viele schöne bunte Eier suchen wir zur Osterfeier.

Von allen Hasen bist du der süßeste für mich!

Bunte Eier, Frühlingslüfte, Sonnenschein und Bratendüfte; heiterer Sinn und Festtagsfrieden, alles das sei euch beschieden!

Ein schönes Osterfest, das wünschen wir und hoffen der Osterhase lässt auch was hier.

Bunt getupftes Ostergras ist der Gruß vom Osterhas.

Wir wünschen euch ein frohes Osterfest und ein volles Osternest! Bunte Eier und Schokohase liegen ganz gewiss im Grase.

Was hoppelt da im grünen Gras, mein Kind, es ist der Osterhas. Flink versteckt er Ei um Ei und auch für dich ist eins dabei!

Freche Ostersprüche

Wem lustig oder schön zu langweilig ist, der kann auch einen frechen Spruch verschicken:

Bitte alle mal die Löffel spitzen: Fröhliches Eiersuchen und schöne Ostertage!

Ostern ist zwar nicht der Mai, doch immerhin: 3 Tage frei.

Trotz der ganzen Konkurrenz an Ostern bist du der süßeste Hase für mich!

Ostersprüche hin oder her. Ich hab einfach nicht die richtigen Worte gefunden, um dir zu sagen, dass du nervst und ich dich nie verlieren will. Frohe Ostern!

Nach der Fastenzeit heißt es weit und breit: Zusammen essen und Kalorien vergessen! Frohe Ostern!

Männer sind wie Osterhasen: Intelligent, charmant und sexy. Aber wer glaubt schon an den Osterhasen?

Ein Tipp zur Beschäftigung der Kinder an Ostern: Sag ihnen, dass sie noch nicht alle Eier gefunden haben – dann hast du einen ruhigen Vormittag.

Und für wen das alles gar nichts ist, der könnte auch einfach ein klassisches „Frohe Ostern“ schreiben – nur vielleicht mal in einer anderen Sprache. Wie wäre es mit Englisch (Happy Easter!), Französisch (Joyeuses pâques!), Spanisch (Felices pascuas!) oder Niederländisch (Vrolijk pasen)? Oder Dänisch (Glædelig påske!), Schwedisch (Glad påsk!) oder Finnisch (Hyväää pääsiäistä!)?