Fröhliche Ruheständler: Sänger erfreuen Ruheständler

1 Das „Männer Xang Selbsext“ (v. l.) Bernhard Greiner, Volker Jost, Erich Lacher, Wolfgang Bühler, Martin Sänger und Heinz Grether begeisterten bei den „Fröhlichen Ruheständlern“. Foto: zVg/Klaus Brust „Männer Xang Selbsext“ begeistert mit alemannischen und englischen Liedern sowie Anekdoten aus dem Wiesental die Fröhlichen Ruheständler in Fahrnau.







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„Es war ein schöner Nachmittag“, äußerte eine begeisterte Zuhörerin nach zwei unterhaltsamen Stunden mit dem „Männer Xang Selbsext“ , und hatte vollkommen recht. Auch die Leiterin der „Fröhlichen Ruheständler“, Monika Becker, outete sich als Fan der singenden Männer und wünschte einfach viel Freude. Mit einem Ständchen für die Geburtstagskinder des Monats März gewannen die Barden gleich Kontakt, ehe sie ihr neues Programm gekonnt darboten. Das Lied von Roland Hofmaier „Heimweh nach dem Markgräflerland“ war ein Zeichen für die Heimatverbundenheit, dem mit neuem Arrangement zu „Zyt isch do“ eine Uraufführung folgte. Ebenso gefielen Kompositionen von Jeannot Weißenberger und Peter Räber. Heiterkeit war Trumpf; dazu trug Sprecher Wolfgang Bühler bei, der die liedansagen mit trefflichen Anekdoten auflockerte oder Nachhilfe in der alemannischen Sprache bot. Texte von Gerhard Jung und Paul Wagner streute er ein. Vielen Besuchern war unbekannt, woher die „Spitznamen“ der Hausener, Hägelberger und Fahrnauer stammten. Letztere wurden als „Bettelsäcke“ bezeichnet, was auf einen Großbrand im Jahr 1778 zurückgeht, als der Großherzog eine Sammlung für die Brandoferfamilien anordnete.