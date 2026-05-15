Fröhliche Ruheständler in Fahrnau: Mit dem Rad von Fahrnau bis Den Haag

Heinz und Silvia Bernauer legten rund 1300 Kilometer zurück. Bei den „Fröhlichen Ruheständlern“ berichteten die beiden Radtouristen von ihrer Reise.
Zuerst gab es ein herzliches Willkommen für die „Fröhlichen Ruheständler“ bei ihrem monatlichen Treffen von der Leiterin Monika Becker, dem sich Pfarrerin Ulrike Krumm anschloss und dem Mitarbeiterteam Lob und Dank für ihren enormen Einsatz aussprach. Gestärkt mit Kaffee und Kuchen, durften sich nahezu 60 Besucher auf eine eindrückliche Bilderschau freuen, zusammengestellt vom hiesigen Bäckermeister Heinz Bernauer.