„Fritzen-“ und „Karle-Tage“: Als in Schiltach stimmungsvolle Namensfeste gefeiert wurden

1 Bei einem „Karle-Tag“ um 1958. Bekannt sind: Karl Nübel und Frau (hinten links); Karl Kernberger (ganz hinten); Karl Schöttle (hinten rechts); Karl Schillinger (vorne links); Karline Haas (vorne Mitte); Karl Wössner und Frau (vorne rechts). Foto: Karl Benz

„Fritzen-“ und „Karle-Tage“ wurden im früheren Schiltach gefeiert. Welche Geschichte sich hinter den stimmungsvollen Namensfesten verbirgt.









Link kopiert



Alljährlich wird in Haslach der „Xaveri-Tag“ begangen, an dem die Xaver oder Franz Xaver zusammenkommen. Es ist der 3. Dezember, den der katholische Heiligenkalender dem spanischen Missionar Francisco de Xavier (1506 bis 1552) als Tagesheiliger reserviert. An das Rosenkranzgebet und den Gottesdienst schließt sich die „weltliche Feier“ in der Wirtschaft an, mit Essen und Singen: „Heut feiern wir Xaveritag, Xaveritag, bei einem frohen Festgelag.“