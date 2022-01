2 Während nebenan im KZ Auschwitz gestorben wurde, genoss Fritz Hartjenstein einen Spaziergang mit seinen Söhnen. Foto: Szymanski

Balingen - Peine ist fast 600 Kilometer weit weg. Der Auschwitz-Kommandant Fritz Hartjenstein stammt aus dieser niedersächsischen Stadt zwischen Hannover und Braunschweig.

Was hat der Massenmörder mit dem Zollernalbkreis zu tun?

Doch was hat dieser Massenmörder mit dem Zollernalbkreis zu tun? Mehr als bislang bekannt. Das erfahren die gut 30 Zuhörer bei der vom AK Wüste organisierten Lesung in der Zehntscheuer – am Abend nach dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust: Jürgen Gückel kommentiert und liest aus seinem Buch "Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten"

Hartjenstein, der von den Alliierten dreimal zum Tode verurteilte Befehlshaber der Gräueltaten der größten Tötungsmaschinerie der Welt – Auschwitz-Birkenau – war von Mai 1944 bis Januar 1945 auch Kommandant des KZ Natzweiler-Struthof und aller seiner Außenlager. Und das sind neben vielen anderen auch die in Bisingen, Dautmergen, Dormettingen, Erzingen, Frommern und Schömberg-Schörzingen.

Sinnloser Abbau von Ölschiefer

Die Inhaftierten schufteten sich dort zu Tode beim sinnlosen Abbau von Ölschiefer. Viele verhungerten. Die KZ-Häftlinge starben an Krankheiten wie Typhus oder Cholera. Die Nebenlager hatten eine Sterblichkeit von fast 80 Prozent, so der Autor. Verantwortlich für alle diese Unmenschlichkeiten auch im Zollernalbkreis war Hartjenstein und seine ausführenden Schergen. Dafür und für andere Taten wurde er von drei verschiedenen Gerichten zum Tode verurteilt.

Doch dieser fanatische, mitleidslose Kriegsverbrecher wurde nicht wie so viele Inhaftierte in den Lagern erschossen, erhängt, zu Tode geprügelt oder vergast. Er verbrachte fast neun Jahre in Paris in einer Todeszelle.

Taten, die den Zuhörern den Atem stocken lassen

"Er war einer der letzten Kriegsgefangenen in Frankreich", sagt der Buchautor Gückel, der mit neutraler und ruhiger Stimme die abscheulichsten Quälereien aus seinem Buch vorträgt. Wie die Szene, als aus dem untersten in einem Stapel von Särgen, aus denen das Blut tropfte, eine Stimme wimmerte: "Ich lebe noch." Ohne einen Funken Mitleid wurde auch dieser mit Wunden übersäte Häftling brutal ermordet.

Oder diese grausige Sequenz: Während in der komfortabel ausgestatteten Nazi-Siedlung in unmittelbarer Nähe zum KZ Ausschwitz wie in jeder Stadt anderen frei gelebt und Kinder gezeugt wurden, sind im sogenannten Zigeunerlager die Neugeborenen gestorben, weil ihre Mütter so ausgezehrt waren, dass sie keine Milch hatten. "Jüdische Frauen wurden zusammen mit ihren Neugeborenen sofort vergast", sagt Gückel.

Fürsprecher in den höchsten politischen Kreisen

Für sein Buch - in einem klaren und schnörkellosen Reportagestil geschrieben - hat der Buchautor intensiv über die Verstrickungen und Taten in der Nazi-Diktatur des einst angesehenen Peiner Bürgers und späteren Massenmörders geforscht, der bis in den Zollernalbkreis wirkte. Doch der Mörder wurde nicht hingerichtet, weil er Fürsprecher bis in die höchsten internationalen politischen Kreise hatte. Parlamentarier wie Kurt Schumacher oder Thomas Dehler sowie Hilfsorganisationen wie das DRK und sogar katholische und evangelische Kirchen setzten sich ein für ihn. Eine Lehrerin zettelte gar eine Unterschriftenaktion in ihrer Klasse an, liest Gückel vor.

Im Anschluss an die Lesung will eine Zuhörerin das so nicht stehen lassen: Warum hatte dieser Nazi-Verbrecher so viele angesehene Helfer?, will sie wissen. Gückel meint, dass die späte Hinrichtung des Inhaftierten im Jahr 1954 international viel Aufsehen erregt und die geplante Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie die deutsch-französische Versöhnung gestört hätte.

Doch das Schicksal hatte mit dem Kriegsverbrecher etwas anderes vor, liest Gückel weiter: Hartjenstein wurde todkrank entlassen, verstarb einen Tag nach seiner Freisetzung im Alter von 49 Jahren und wurde in einem Zinksarg nach Peine überführt.

"Über Onkel Fritz wurde nie gesprochen"

Jürgen Gückel erzählt am Rande der Lesung, dass nur ein Familienmitglied des Verbrechers ihm bei seinen Recherchen half. Über "Onkel" Fritz sei in dessen Familie niemals gesprochen worden: "Immer diese ollen Nazi-Geschichten." Wer sie ausgräbt, sei doch ein Nestbeschmutzer.

Fritz Hartjenstein und seine Taten seien auch in dessen Heimatstadt bis heute kein Thema, stellt der Buchautor fest. Er erfahre nach Lesungen, dass noch an anderen Orten über Täter nichts bekannt sei oder aber geschwiegen werde: "Peine ist also überall."