Ein tierischer Begleiter stand beim Besuch des SPD-Bundestagskandidaten Mirko Witkowski im Sulgener Seniorenwohnheim Fritz-Fleck-Haus der AWO im Mittelpunkt. Die Hündin Luna und ihr Herrchen Franz Huthmacher sind dort für die evangelische Kirchengemeinde Sulgen einmal in der Woche zu Gast und kümmern sich um die Menschen im Seniorenheim.

Luna ist ein Golden Doodle, also eine Mischung als Golden Retriever und Pudel. Ihre Aufgabe ist es, die Bewohnerinnen und Bewohner im Fritz-Fleck-Haus regelmäßig zu besuchen und den pflegebedürftigen Menschen eine Abwechslung zum Alltag zu bieten. Was zunächst recht lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Die Menschen im Seniorenheim können dort keine eigenen Tiere mitbringen. Oft haben sie aber positive Erinnerungen an Tiere.

Sichtlich begeistert zeigte sich der SPD-Bundestagskandidat Mirko Witkowski von diesem Konzept. „Hunde sind wunderbare Begleiter in allen Lebenslagen und wirken sich positiv auf die Gesundheit aus.“, so Witkowski, der selbst einen Schweizer Sennenhund zu Hause hat. „Ich finde es klasse, dass hier über ein Ehrenamt so ein wertvoller Beitrag für die Menschen im Seniorenheim geleistet wird.“

Im Gespräch erklärte Franz Huthmacher die Idee eines Besuchshundes. Der evangelischen Kirchengemeinde sei es wichtig gewesen, diakonisch aktiv zu sein und Gemeinschaft erlebbar zu machen.