Die Damen, die in die Kurklinik Frittlingen einzogen, wollten in erholsamer Umgebung ein paar Pfunde abnehmen.

So zogen die Rentnerin Luise Müller (gespielt von Katharina Wühr), die meinte, dass ihr kleiner Sohn Peter (Jürgen Betting) ebenfalls mit muss, die Boutiquenbesitzerin Gabi Bauer (inszeniert von Lilo Haischer), die „Landwirtschaftsfachfrau“ Heidi Krämer (Anita Seifried) und die Schauspielerin Melanie Witten (Sabine Wenzler) zusammen ein.

Einziges Problem, die Damen würden freiwillig niemals zusammen Urlaub machen. Inge Mandel spielte gekonnt die strenge Klinikleiterin Frau von Stremmann, die ebenfalls nicht für allzu entspannende Momente sorgte.

Bergetappen mit Damen

So nahmen die Dinge ihren Lauf. Neben dem Essensentzug wurde auch das Fasten in Sachen Liebe bald gebrochen. So kam es also, dass der über viele Strecken leidende Peter diverse Bergetappen mit den Damen durchradelte und seine Mutter Luise stolz war, dass aus ihrem kleinen Peter ein richtiger Mann wurde.

Die Gäste waren bestens unterhalten und genossen schöne Stunden mit guter Verpflegung in der Leintalhalle. Die Darsteller bekamen an beiden Tagen vom Publikum viel Lob und Anerkennung für die tollen Aufführungen.

150. Jubiläum des Turnvereins

Als Souffleuse agierte Hertha Schöndienst im Hintergrund. Elisabeth Zepf war für die Regie verantwortlich. In der Maske sorgte Barbara Widmann dafür, dass alle strahlend schön auf der Bühne standen.

Die beiden Theateraufführungen waren ein krönender Abschluss des 150. Jubiläums des TV Frittlingen.

Die Jugendweihnachtsfeier folgt am Sonntag, 8. Dezember, in der Leintalhalle. Alle Kinder, Eltern und Großeltern können um 14 Uhr kommen. In der weihnachtlich geschmückten Halle gibt es neben den Vorführungen aus den Übungsstunden beim Motto „Nordpol-Party“ ein neues Kasperletheater mit den „MibAs“.