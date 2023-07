151 Jahre nach der Eröffnung 1872 bedankte sich Wirtin Waltraud Faulhaber mit ihrer Familie in einem teils emotionalen Abend bei den geladenen Gästen, zu denen neben der Familie, dem Personal, den Nachbarn, Freunden, Lieferanten, Stammgästen auch die Vereinsvorstände gehörten.

Waltraud Faulhaber steht seit ihrer Hochzeit 1971 nunmehr fast 53 Jahre in der Küche des „Felsen“ und machte mit ihrer Kochkunst das Gasthaus weit über die Grenzen von Frittlingen hinaus bekannt. Jetzt mit 75 Jahren will sie in den Ruhestand treten.

1872 – 1935 – 1971

1872 eröffnete Josef Stöhr die Wirtschaft „Felsen“. Er, später seine Witwe und dann sein Schwiegersohn Heinrich Rottler betrieben den Gasthof bis 1935. In diesem Jahr erwarb August Faulhaber die Wirtschaft. Er übergab diese 1971 an seinen Sohn Rolf zur Hochzeit mit Waltraud Grieble aus Bärenthal.

Bis dahin war der „Felsen“ eine einfache Bauernwirtschaft. Der Wirt arbeitete als Instrumentenmacher und betrieb noch eine Landwirtschaft. Nach der Hochzeit wurde der landwirtschaftliche Teil des Hauses nach und nach zu Fremdenzimmern umgebaut, der Gastraum erweitert und eine Terrasse angebaut. Zuletzt entstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch ein Gästehaus.

Eine herbe Zäsur

Für die Frittlinger Vereine bedeutet die Schließung eine herbe Zäsur, denn mit dem „Felsen“ schließt in kurzer Zeit jetzt die letzte Speisegaststätte im Ort.

Unzählige Versammlungen, Ausschusssitzungen und Zusammenkünfte wurden im „Felsen“ abgehalten, und jeder hat besondere Erinnerungen daran.

Nachbar mietete Zimmer

So wurde beim Abschiedsabend manche Anekdote erzählt. Michael Braun etwa erzählte, dass er ein Zimmer mietete, weil er sonst spät abends nichts mehr zu trinken bekommen hätte, beim Frühstück ihn dann ein Gast aus Hamburg fragte, ob er auch zur Fasnacht hierher angereist sei, und er dem verdutzten Gast erklärte, dass er schräg gegenüber wohne.

Oder die Feuerwehr hatte spät die Wirtin noch überredet, ihnen etwas zu kochen. Gerade als das Essen serviert wurde, mussten sie zu einem Einsatz ausrücken. Sie bekamen das Essen dann aber am nächsten Tag.

Legendär sind besonders für die Feuerwehr die halben Hähnchen, die Waltraud Faulhaber für sie nach der Probe zubereitete. Viele erinnern sich noch an „Halb und Halb“, das Lieblingsgericht von Jugendlichen, das es nur im „Felsen“ gab. Es bestand aus einem Teller voll Spätzle und Pommes mit Soße.

Separater Raum

Auch gab es viele Jahre im Untergeschoss einen extra Raum für die Jugendlichen. Wirt Rolf Faulhaber hat dabei aber immer darauf geachtet, dass Unter-16-Jährige keinen Alkohol bekamen. So erzählt Harald Schimanski: „Als wir dann 16 waren und ein Bier bestellten, fragte er: ,Habt ihr überhaupt Geld’?“

Großes Engagement

Waltraud Faulhaber betonte in ihrer Begrüßung, dass sie die Wirtschaft nach dem Tod ihres Mannes vor fünf Jahren nur weiterführen konnte, weil Tochter Sylvia ihren Beruf aufgab und fortan im Gasthaus mithalf, ebenso wie die Söhne Udo und Matthias, die Enkel und Schwiegersohn und Schwiegertochter, die immer da waren, wenn sie gebraucht wurden. Der Dank galt auch dem Personal, das teilweise jahrzehntelang dem Haus treu zur Seite stand.

Udo Faulhaber ließ die Geschichte des „Felsen“ in einer Bilderschau Revue passieren.

Spontanes Ständchen

Der Musikverein überraschte die Gäste mit einem spontanen Ständchen und bedankte sich so musikalisch. Die Wertschätzung der Frittlinger für ihren „Felsen“ zeigten sie auch in den letzten Wochen, seit die Schließung bekannt war, indem das Gasthaus an jedem Öffnungstag proppenvoll war.

Das soziale Leben muss sich jetzt neu organisieren. Die Fremdenzimmer im „Felsen“ werden weiter betrieben.