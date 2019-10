Frittlingen Polizei sucht vermissten 82-Jährigen

Der Mann hat laut Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr seinen Wohnsitz in der Goethestraße zu einem Spaziergang verlassen und wurde seither nicht mehr gesehen. Die Einsatzkräfte fanden am Mittwochmittag im Bereich der Daimlerstraße einen Schuh des Vermissten. Der Gesuchte ist zirka 1,70 Meter groß, schmächtig und hat kurzes, graues Haar. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen, grün gestreiften Schlafanzug, grauer Strickweste und schwarzen Birkenstock Schuhen. Wegen seiner gesundheitlichen Beschwerden ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer lebensbedrohlichen Situation befindet.

Wer den 82-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 93180, zu melden.