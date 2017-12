Frittlingen Dominic Butz ist neuer Bürgermeister

Frittlingen - Mit dem eindeutigen Ergebnis von 82,8 Prozent der gültigen Stimmen ist Dominic Butz am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Frittlingen gewählt worden. Von den 1634 Wahlberechtigten gingen am Sonntag 1009 (61,78 Prozent) an die Urnen, um den Nachfolger für den langzeiterkrankten Bürgermeister Martin Leo Maier zu wählen.