Friseurmeisterin in Göllsdorf: „Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja“ – 52-Jährige kämpft gegen Blutkrebs

Nach der Diagnose Blutkrebs kämpft die 52-jährige Friseurmeisterin Tanja in Göllsdorf um ihr Leben. Jetzt wird zu einer großen DKMS-Typisierungsaktion aufgerufen.
Tanjas Friseursalon in Göllsdorf ist seit vielen Jahren ein Ort zum Reden, Lachen und Wohlfühlen. Als Friseurmeisterin schneidet sie nicht nur Haare, sondern hört vor allem zu, macht Mut und schenkt Menschen ein gutes Gefühl. Für viele Kundinnen und Kunden ist sie weit mehr als eine Dienstleisterin – sie ist eine Vertrauensperson und ein fester Bestandteil des Alltags.