Friseurmeisterin in Göllsdorf: „Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja“ – 52-Jährige kämpft gegen Blutkrebs

Nach der Diagnose Blutkrebs kämpft die 52-jährige Friseurmeisterin Tanja in Göllsdorf um ihr Leben. Jetzt wird zu einer großen DKMS-Typisierungsaktion aufgerufen.

Tanjas Friseursalon in Göllsdorf ist seit vielen Jahren ein Ort zum Reden, Lachen und Wohlfühlen. Als Friseurmeisterin schneidet sie nicht nur Haare, sondern hört vor allem zu, macht Mut und schenkt Menschen ein gutes Gefühl. Für viele Kundinnen und Kunden ist sie weit mehr als eine Dienstleisterin – sie ist eine Vertrauensperson und ein fester Bestandteil des Alltags.

Doch seit ein paar Wochen kann sie nicht mehr für andere da sein, denn sie ist nun selbst auf Hilfe angewiesen. Die Diagnose Blutkrebs stellt das Leben der 52-Jährigen und ihrer Familie völlig auf den Kopf. Sie kämpft um ihr Leben, denn sie kann die Krankheit nur besiegen, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen passenden Spender gibt, der dieselben Gewebemerkmale hat wie sie. Das heißt: Eine Stammzellspende ist für Tanja derzeit die einzige Chance auf Heilung.

Um ihren genetischen Zwilling zu finden, müssen möglichst viele Menschen registriert sein. Deshalb organisieren Freunde und Familie am Samstag, 24. Januar, eine DKMS-Registrierungsaktion in Göllsdorf, um möglichst viele Menschen zur Registrierung zu motivieren.

Ihr Wille ist beeindruckend

„Trotz aller Belastungen zeigt Tanja eine außerordentliche mentale Stärke. Ihr Wille, diese schwere Zeit zu meistern, ist beeindruckend und berührt alle, die sie kennen.“ Tanjas Familie teilt ihre Geschichte, um möglichst viele Menschen, besonders junge und mittelalte Erwachsene, dazu zu bewegen, sich bei der DKMS registrieren zu lassen. „Jede Registrierung kann Leben retten“, ruft ihr Bruder Ralf auf, sich registrieren zu lassen und unbedingt an der Typisierungsaktion am 24. Januar teilzunehmen.

„Es ist mit Tanja einfach immer lustig – ob im Alltag oder bei Festen. Wenn sie dabei ist, wird jede Feier zu etwas Besonderem. Umso mehr wünsche ich mir, dass wir schon zur nächsten Fasnet wieder gemeinsam durch die Stadt ziehen können“, sagt Tanjas gute Freundin und Haupt-Initiatorin Selina. Und auch sie hofft auf viele Teilnehmer an der Aktion und im besten Fall den passenden genetischen Zwilling ganz aus der Nähe.

Registrieren bei der DKMS ist ganz einfach

Doch wie kann man sich registrieren lassen? Und wer kann sich registrieren lassen?

„Mitmachen kann jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist. Für das leibliche Wohl gibt es einen Kaffee-Kuchenverkauf. Komm vorbei, mach mit und schenke Tanja ein Strähnchen Hoffnung“, heißt es in der Pressemitteilung der DKMS.

Die Aktion findet am Samstag, 24. Januar, von 10 bis 16 Uhr in der Turnhalle in Göllsdorf, Jungbrunnenstraße 53, statt.

Es geht auch online

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/tanja unter dem Titel „Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja“ ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen.

Die Registrierung geht ganz einfach und schnell: Wangenabstrich mithilfe der drei Wattestäbchen durchführen, Einwilligungserklärung unterschreiben, und ganz wichtig: Set per Post schnellstmöglich an die DKMS zurücksenden, am besten innerhalb von 14 Tagen. Anschließend werden die Gewebemerkmale im Labor bestimmt. Nach Abschluss der Registrierung stehen die pseudonymisierten Daten für die weltweite Spendersuche zur Verfügung.

Info

Eine Stammzellspende

ist ab dem 18. Geburtstag und bis zum 61. Lebensjahr möglich. Besonders wichtig sind junge Spender, denn aus medizinischen Gründen werden sie häufiger für eine Stammzellentnahme angefragt.

Die DKMS

ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben.Dank der mehr als 13 Millionen registrierten Lebensspender – davon allein 8 Millionen in Deutschland – konnten bereits mehr als 130 000 zweite Lebenschancen ermöglicht werden, so die DKMS.