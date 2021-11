In Annica Sackmanns Friseursalon "Herzblut" in Besenfeld steht mittlerweile eine ganze Reihe an Pokalen. Die junge Friseurin nimmt in ihrem Handwerk seit mehr als zehn Jahren an internationalen Wettbewerben teil. Im Oktober folgte beim "Hair and Beauty Congress" in Neapel ein weiterer Erfolg.