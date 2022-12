Friseurin nun in Aistaig

1 Martina Reichle ist mit ihrem Salon umgezogen. Foto: Wagner

Nach über 30 Jahren nimmt Martina Reichle Abschied vom Lindenhof.















Oberndorf-Aistaig - Neue Räume bezogen hat Friseurmeisterin Martina Reichle in der Haldenäckerstraße 14 in Aistaig. Seit Mai 1989 war ihr Salon in der Hohenbergstraße 66 auf dem Lindenhof zu finden und zahlreiche Kunden haben sich dort die Haare schneiden und stylen lassen.

Nachdem das Gebäude auf dem Lindenhof den Besitzer gewechselt hatte, musste sich Martina Reichle eine neue Bleibe suchen. Diese fand sie letztendlich im eigenen Haus in Aistaig. Nach umfangreichen und aufwendigen Umbauarbeiten präsentiert sich ihr "Salon Martina" nun im neuen Outfit.

Ansonsten bleibt alles beim Alten

Hier bedient sie ihre Kunden in den neu geschaffenen Räumen im barrierefrei erreichbaren Erdgeschoss. Auch am neuen Standort bleibt ansonsten alles beim Alten, sagt Friseurmeisterin Martina Reichle. Sie lege weiterhin großen Wert auf Kreativität und Freundlichkeit.