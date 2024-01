Giovanna Picha aus Deißlingen und ihre Mitarbeiterin Pia Abraham aus Donaueschingen sind zwei von 35 Top-Hairstylisten aus Deutschland, die vom 9. bis 11. Februar gemeinsam nach New York fliegen werden, um die Models der Fashion Shows bühnenreif und spektakulär für ihre Auftritte zu frisieren.

Ein hartes, fleißiges und auch emotionales Bootcamp liegt hinter den beiden Friseurmeisterinnen Giovanna Picha und Pia Abraham vom Friseursalon Capelli by Giovanna Picha in Deißlingen. Möglich macht es “Grenzenlos“, eine Friseur-Initiative von vier namhaften, international aktiven Friseurunternehmern: Hussein Saleh, Maher Aslan, Robert Zimmermann und Tamar Shanker.

Lesen Sie auch

Gemeinsam mit 33 Kollegen wurden sie auf die Anforderungen der weltgrößten Fashion Show vorbereitet. Gary Baker, Creative Director der New York Fashion Week, kam aus Kalifornien mit seinem Assistenten Narad Kutowaroo nach Hannover in die Haarwelt, um die Hairstylisten für ihren Einsatz im Februar in New York zu trainieren. Und das war anstrengend für alle. Wer die großen Shows kennt, weiß, wie eng und blitzschnell getaktet der Ablauf solcher Shows hinter den Kulissen ist.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

60 Shows

In mehr als 60 Haupt-Shows präsentieren die wichtigsten Modedesigner bei der Fashion Week ihre neuen Herbst-/Winter-Kollektionen den Medien, Einkäufern und Stars der Mode- und Showbranche aus aller Welt, die in der „front row“, der ersten Reihe, eng zusammenrücken.

Giovanna Picha und Pia Abraham sind immer noch geflasht von den Eindrücken des außergewöhnlichen Bootcamp-Wochenendes. Beeindruckt hat sie besonders, wie 35 völlig unterschiedliche Stylisten gemeinsam bei „Null“ starteten und sich sofort bei teils schwierigen Aufgaben unter hohem Zeitdruck gegenseitig halfen.

„Wann immer ich an das Bootcamp denke, bekomme ich sofort wieder Bauchkribbeln und Gänsehaut. Das Bootcamp war toll. 35 Kollegen hatten sofort ein Teamspirit – verbunden mit großem Respekt und Ehrfurcht vor Gary Baker. Ich hatte bei ihm direkt ein Lehrer-Schüler-Gefühl, und das mit meiner 22-jährigen Berufserfahrung“, erzählt Picha. Sie und ihre Kollegen fühlten sich bestens vorbereitet.

Lob vom Profi

„Auf jeden Fall ist es doch mit dem enormen Zeitdruck, dem wir in New York ausgesetzt sein werden, etwas ganz anderes als im Salonalltag. Stolz bin ich darauf, dass Gary unsere Fachkompetenz sehr gelobt hat. Ich bin absolut sicher, dass New York nicht meine letzte Fashion Week sein wird.“ Gerne würde die Deißlingerin noch nach Paris, Mailand oder London. „Jetzt macht mir nur meine Flugangst noch etwas Sorge...“

Unsere Empfehlung für Sie Friseur bei New York Fashion Week Marco Weißer macht die Models schick für die Glitzerwelt Müde, aber glücklich ist Friseurmeister Marco Weißer wieder zurück von seinem anstrengenden Einsatz auf der New Yorker Fashion Week.

Pia Abraham kann es immer noch nicht glauben, dass sie bald in der Weltmetropole New York zum Einsatz kommt. Für die Herausforderung dort nimmt sie aus dem Bootcamp viel mit. „Oh, Gary Baker hat uns am ersten Tag gleich richtig auf unser Können getestet. Das war eine richtige Herausforderung. Er hat es geschafft, uns komplett auf Neustart zu bringen. Ich kam mir vor wie ein Lehrling, der von seinem Meister alles lernen möchte. Besonders hat mich beeindruckt, dass er uns gleich erklärte, dass wir nur im Team gemeinsam etwas erreichen zu können.“

Seit 2019 eigener Salon

Giovanna Picha (rechts), Jahrgang 1986, gebürtig aus Rottweil und aufgewachsen in Deißlingen. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Friseurin in Schwenningen. 2010 erhielt sie ihren Meisterbrief. Seit 2017 ist sie spezialisiert als Make Up- und Brautstyling-Artist, Trainerin und Expertin für Farbtechniken mit dem Spezialgebiet Blond und Freihand-Techniken sowie Tape-in-Extensions. 2019 erfüllte sie sich den Traum vom eigenen Salon in Deißlingen, in dem sie vier Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Zu ihnen gehört Pia Abraham (links), Jahrgang 1985, aus Donaueschingen. Sie absolvierte 2005 ihren Meister. Seit 2022 arbeitet sie im Salon von Giovanna Picha. Ihre Spezialgebiete sind klassische Damen- und Herrenhaarschnitte und Strähnentechniken. Darüber hinaus ist sie Typ-Beraterin und Hochsteckexpertin.