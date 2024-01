Friseure in Schwenningen: Ein Wechsel an Kamm und Schere

Ein Wechsel an Kamm und Schere

Friseure in Schwenningen

1 Aleksandra Ilic übernimmt den Friseursalon in der Dauchinger Straße 94. Foto: Birgit Heinig

Der eine geht, die andere kommt. In der Dauchinger Straße 94 in Schwenningen geben sich die beiden Friseurmeister Ernesto Trovato und Aleksandra Ilic gerade die Klinke in die Hand. Die Friseurmeisterin ist motiviert für ihren Start.









Nach 29 Jahren verlässt Ernesto Trovato seinen Friseursalon „E.T. Haarschneidekunst“ und geht in den Ruhestand. Bis Weihnachten hat er hier seine Kunden empfangen. Der Name steht noch am Schaufenster. Dahinter sind die Handwerker aber bereits bei der Arbeit. Noch sind die Räume leer.