Friseur in Freudenstadt: Eine Legende legt die Schere bei Seite

Friseur Mike Krömer war einst der jüngste Friseurmeister in der Stadt. Er hat vielen Promis den Kopf gewaschen. Nun gibt er sein „G‘schäft“ in der oberen Reichsstraße in neue Hände.
Am Vormittag des Silvestertages hat er noch ein paar Stunden ganz normal gearbeitet, hat Haare geschnitten. Dann den Schlüssel in seinem Frisiersalon rumgedreht und die Übergabe vorbereitet. Michael, Mike, Krömer macht Schluss. Der älteste aktive Friseur Freudenstadts geht in den Ruhestand, legt die Schere zur Seite, weiß sehr wohl, dass man ihn in Freudenstadt bereits eine „Friseurlegende“ nennt. Oder ist etwa doch noch nicht ganz Schluss?