Friseur-Ausbildung Oberndorfer Ordnungsamt verbietet männliches Modell

Ordnungsamt stellt sich stur

Die Prüfung sieht aber ganz anders aus. Aichele braucht ein Männermodell für einen Kurzhaarschnitt in der Prüfung. Doch das erlaubt das Ordnungsamt Oberndorf nicht. Ursprünglich war der Prüfungstermin im Februar gewesen – nicht auszudenken wie das Prüfungsergebnis dann ausgefallen wäre, ohne Übung am echten Menschen. Die Zwischenprüfung fließt mit 25 Prozent in die Abschlussnote der Gesellenprüfung ein.

Petra Amma-Oppold ist fassungslos. Sie hat dem Ordnungsamt Oberndorf den Sachverhalt geschildert und darum gebeten, dass ihr Azubi an seinem Männermodell das Schneiden üben darf unter strengen Hygiene-Vorkehrungen. Das Ordnungsamt Oberndorf stellte sich allerdings stur. Weil die Friseurbetriebe aufgrund von Corona geschlossen sein müssen, sei es nicht gestattet, ein Männermodell in den Salon kommen zu lassen, damit diesem unter den Augen der Chefin von der Auszubildenden die Haare geschnitten werden. Stattdessen dürfe die Auszubildende Haare von Mitarbeiterinnen schneiden, wurde Amma-Oppold mitgeteilt. Chefin Amma-Oppold wandte sich daraufhin an die Handwerkskammer Konstanz, deren Anwältin ein rechtlich korrektes Schreiben an das Ordnungsamt verfasste mit der Bitte, diese Entscheidung zu überdenken.

Auszubildende und Model leben im gleichen Haushalt

Gegenstand des unserer Zeitung vorliegenden Schreibens war unter anderem der Sachverhalt, dass es sich bei dem Männermodell um den Bruder der Auszubildenden handelt. Die beiden leben im selben Haushalt. Da sich Mitglieder aus zwei verschiedenen Haushalten nach der momentanen Corona-Verordnung treffen dürfen, müsste es Chefin Amma-Oppold, der Auszubildenden und ihrem Bruder also gestattet sein, sich unter Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht in einem Raum aufzuhalten.

Ferner führte die Anwältin aus: "Es gibt gewisse Fertigkeiten im Friseurhandwerk, die nicht an einem Modellkopf geübt werden können und rechtzeitig vor einer anstehenden Prüfung durchgeführt werden müssen, damit die Haare des Modells zum Prüfungstermin nachgewachsen sind und erneut geschnitten werden können. Dies ist unter anderem der hier gegenständliche Herrenhaarschnitt." Und weiter sagte sie: "Soweit uns bekannt, handelt es sich hierbei um eine einmalige Tätigkeit."

Des Weiteren hat sich Friseurinnungsmeister und Prüfungsvorsitzender Angelo Sciammacca aus Villingendorf eingeschaltet und mit dem Ordnungsamt gesprochen, um faire Ausbildungsverhältnisse im Vergleich zu anderen Auszubildenden zu schaffen, die allesamt an echten Menschen üben dürfen.

Bislang keine Hilfen gezahlt bekommen

Der behördliche Aufwand – auch um Corona-Hilfen zu beantragen –­ bringt Amma-Oppold an den Rand des Nervenzusammenbruchs, sagt sie. Im zweiten Lockdown seien ihr bisher keine beantragten Hilfen ausgezahlt worden, und der behördliche Weg –­ zum Beispiel bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld –­ sei weiter verkompliziert worden, so dass ihr sogar von einer Behörde gesagt worden sei: "Da sind Sie aber lange drangeblieben, die meisten geben vorher auf."

Da Auszubildende von der Kurzarbeit ausgeschlossen sind, bezahlt Chefin Amma-Oppold die 17-Jährige derzeit weiter. Amma-Oppold hat Angst um ihre Existenz: "Ich liebe es, Friseurin zu sein, nächstes Jahr habe ich mein 30-jähriges Bestehen."

Am Ende wurde dann doch noch alles gut. Daniel Karrais, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Rottweil, hatte von dem Problem erfahren und Bürgermeister Hermann Acker angerufen. Danach gab es dann doch die Erlaubnis des Oberndorfer Ordnungsamtes. Nun hoffen die Chefin und ihre Auszubildende nur noch, dass die finanziellen Hilfen bald kommen.