Friseur aus Nagold: Deutscher Meister in der Königsdisziplin

1 Umut Pekgenc ist stolz auf seine Arbeit und zeigt seine Trophäe. Foto: Jäger

Der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks hat den Nagolder Umut Pekgenc als deutschen Meister ausgezeichnet. Bei den Hairgames 2023 konnte er in der Königsdisziplin „Women Trendlook“ überzeugen.









Lebt in Nagold eine Koryphäe? Manche würden sagen: Ja. Denn bei den Hairgames 2023 in Erfurt kürte der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks Umut Pekgenc zum deutschen Meister. In der Königsdisziplin „Women Trendlook“ setzte sich der Nagolder Haarkünstler gegen alle seine Konkurrenten durch. Im Vorfeld bereits musste die Entscheidung gefällt werden, in welcher Kategorie des Wettbewerbs gestartet werden sollte. Da entschloss sich Pekgenc keinen Männerschnitt zu präsentieren, sondern sich an die Damen-Trendfrisuren zu wagen.