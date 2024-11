Frischfaser Karton in Baiersbronn

1 Pro Tag verlassen rund 15 Lastwagen, beladen mit Karton, die Firma Frischfaser Karton in Baiersbronn. Foto: Firma Frischfaser Karton GmbH

Weniger Plastik auf der Welt: Dafür möchte sich auch das Baiersbronner Unternehmen Frischfaser Karton einsetzen.









Link kopiert



Direkt am Ortseingang von Baiersbronn befindet sich das Kartonwerk der Firma Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH, das zur Folbb- Gruppe gehört und seit vielen Jahrzehnten in der Schwarzwaldgemeinde zu Hause ist. Die Eigentümer haben in den vergangenen Jahren zwar gewechselt, auch die Namen der Werke, doch das Produkt ist immer gleich geblieben.