Jetzt geht’s in der Weilersbacher Straße weiter

1 In einem Teilstück der Weilersbacher Straße in Schwenningen wird derzeit die Asphaltdecke ausgetauscht. Foto: Mareike Kratt

Die einen klagen, dass es erneut Straßensperrungen und Umleitungen gibt, die anderen freuen sich, dass eine weitere marode Straße endlich erneuert wird. Jetzt bekommt die Weilersbacher Straße eine neue Asphaltdecke.









Peux-à-peux wird derzeit in beiden Stadtbezirken gefräst, saniert und geteert, was das Zeug hält. Nach Angaben der Stadt dauern die Sanierungsarbeiten bis Herbst. Vor der Sommerpause werden insbesondere die Straßen in Schwenningen ins Visier genommen.