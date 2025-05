Frischer Anstrich fürs Kinderbecken: Die neue Saison im Seelbacher Familienbad startet am Samstag

Die neue Saison im Seelbacher Familienbad startet am Samstag

1 Das Team des Familienbads Seelbach und die Gemeindeverwaltung sehen sich für die kommende Badesaison gut gerüstet. Foto: Gemeinde

Das Familienbad Seelbach öffnet am Samstag, 10. Mai, erstmals in diesem Jahr seine Tore. Auch dank einer neuen Fachkraft sind keine Einschränkungen in den Öffnungszeiten, wie es sie etwa im Sommer 2023 gab, zu befürchten.









Am Samstag, 10. Mai, startet das Familienbad Seelbach in die neue Badesaison. Ab diesem Zeitpunkt können sich die kleinen und die großen Badegäste auf dem weitläufigen Areal erholen, sportlichen Aktivitäten bei Beachvolleyball, Basketball und Tischtennis nachgehen und sich natürlich in den beheizten Becken erfrischen, wie die Gemeinde Seelbach mitteilt. Sehr erfreulich sei, dass nun das Fachpersonal komplett ist. Für die neue Saison habe man eine junge motivierte Fachkraft hinzugewinnen können.