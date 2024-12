Im Moment wird noch mit Hochdruck am und im Panorama-Bad in Freudenstadt gearbeitet. Kommende Woche soll das Bad wieder voll öffnen.

Das Panorama-Bad ist ab Dienstag, 10. Dezember, wieder voll geöffnet. Der reguläre Badebetrieb startet um 8 Uhr. Wasserratten, Schulen und Vereine können das Bad dann wieder praktisch uneingeschränkt nutzen, teilt der Bäderbetrieb in einer Pressemitteilung mit.

Die Sanierung der Querzüge in der Dachkonstruktion und der Stützen sollen planmäßig fertig werden. Der Abschluss der Bauarbeiten wird jedoch eine Punktlandung. Die Firmen haben laut Mitteilung zugesagt, bei Bedarf auch das Wochenende durchzuarbeiten, um alle Stützen termingerecht auszutauschen.

Becken werden gereinigt

Während der Sanierungsarbeiten konnte ein Badebetrieb zwar mit Einschränkungen aufrechterhalten werden; der Vitalbereich und die Sauna-Landschaft blieben geöffnet. Die große Halle mit Sportbecken und Sprunganlage musste allerdings gesperrt werden.

„Die Sanierungsarbeiten sind bislang sehr gut verlaufen. Aktuell werden parallel mit Hochdruck die Becken gereinigt, damit die Befüllung zügig erfolgen kann“, so Geschäftsführerin Ursula Stiefken. Das Kinderbecken ist bereits wieder eingelassen. Ein Hallenbad dieser Größe hochzufahren, dauert mindestens sechs Tage, schreibt der Bäderbetrieb.

Pool-Party und Saunanacht

Da die Maßnahme der Stützensanierung noch nicht abgeschlossen ist, stehen ein Teilbereich des Beckenumgangs am Sportbecken sowie eine Liegebucht aktuell noch nicht zur Verfügung. Ansonsten kann das Bad – auch das Außenbecken – komplett genutzt werden. Das Kursangebot startet in Kürze wieder.

Am Mittwoch, 11. Dezember, findet von 15 bis 18 Uhr eine Pool-Party in Kooperation mit der Sparkasse und dem Event-Team Zephyrus statt. Am Samstag, 14. Dezember, folgt eine lange Saunanacht. Die Gastronomie ist bereits wieder geöffnet.