Frisch prämiert: Altensteigs schwerster Kürbis wiegt 52,8 Kilogramm

Wer hat den schwersten Kürbis? In Altensteig werden die dicksten Früchte traditionell prämiert.
Nur eine Handvoll mittelgroßer Kürbisse lagen beim Bauernmarkt am Samstagvormittag um 11 Uhr am Stand des Altensteiger Obst- und Gartenbauvereins. Dabei sollte doch bereits eine halbe Stunde später die Prämierung vieler, besonders dicker und schwerer Exemplare durch Bürgermeister Oliver Valha stattfinden, der sofort nach dem Ende der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Stadt Bourg St. Maurice herbeigeeilt war.