Frisch prämiert: Altensteigs schwerster Kürbis wiegt 52,8 Kilogramm

Nur eine Handvoll mittelgroßer Kürbisse lagen beim Bauernmarkt am Samstagvormittag um 11 Uhr am Stand des Altensteiger Obst- und Gartenbauvereins. Dabei sollte doch bereits eine halbe Stunde später die Prämierung vieler, besonders dicker und schwerer Exemplare durch Bürgermeister Oliver Valha stattfinden, der sofort nach dem Ende der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Stadt Bourg St. Maurice herbeigeeilt war.

Er hatte sich nach eigener Aussage an der Aktion beteiligt, im Frühjahr kostenlos abgegebene Setzlinge im eigenen Garten angepflanzt. „Aber sie wollten einfach nicht gedeihen oder sind nach einiger Zeit verdorrt“.

Vielleicht hätte man sie öfter gießen oder düngen müssen, wurde Valha von Umstehenden zugerufen. Oder mit Brennesselbrühe zum Wachsen bringen, wie von der Familie Langeneck aus Altensteig, deren Prachtstück im letzten Jahr 167,5 Kilogramm auf die Waage brachte.

Familie Kindermann räumt ab

Ob das auch bei den Kindermanns aus Überberg der Fall war? Ihre Erzeugnisse wurden jedenfalls im Laufe der Sommermonate durch gute Pflege immer runder und nahmen an Gewicht zu. Der Name wurde bei der Preisverleihung gleich dreimal aufgerufen. Paul Kindermann stieg mit zwei Kürbissen in die Konkurrenz ein, der erste wog 52,8 Kilogramm, war der schwerste von allen und wurde mit einem 50 Euro-Einkaufstaler des Altensteiger Werberings belohnt. Die zweite Frucht hatte ein Gewicht von 22,9 Kilogramm, was den vierten Platz bedeutete.

Auch die beiden Geschwister gingen nicht leer aus. Der Kürbis von Anna brachte 31 Kilogramm auf die Waage - Platz drei und 30 Euro - und das Exemplar von Emma 22,8 Kilogramm - Platz fünf und 20 Euro.

Gibt es jetzt tagelang Kürbissuppe?

Cleo Behnke war am Samstagvormittag der Erste, dessen Schwergewicht auf dem Boden lag. Der Zeiger der alten Dezimalwaage blieb bei 38 Kilogramm stehen. Für den zweiten Rang wurden ihm vom Vorsitzenden des Werberings, Paul Seeger, ebenfalls 50 Euro in Form von Einkaufstalers überreicht.

Die nachfolgend Plätze belegten in dieser Reihenfolge Mats Rogge aus Rohrdorf (Kürbisgewicht 21,3 Kilogramm), Felix und Sophie Girrbach aus Altensteig (20,7 Kilogramm), Laura und Emilia Di Patti aus Altensteig (12,5 Kilogramm), Milo Aestel aus Altensteig (2,5 Kilogramm), Finn-Erik Schwald aus Altensteig (2,1 Kilogramm) und Schlusslicht Lotta Heckelt aus Altensteig mit einem Winzling von 1,8 Kilogramm. Gibt es jetzt tagelang eine Kürbissuppe zum Mittagessen? Bei dieser Frage musste Mutter Kindermann lächeln. Die Früchte seien zwar lecker und gesund, man würde sie aber mit einer anderen Familie teilen.