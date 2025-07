Noch ein paar Tage, dann geht es rund: Der Pumptrack am Viadukt in Nagold wird eröffnet. Auch beim Parkplatzbau geht es voran. So sieht es auf der Baustelle aus.

Das ging zügig. In wenigen Wochen entstand am Fuße des Viadukts eine neue Nagolder Freizeitattraktion. Wo einst Autos parkten, werden künftig Fahrräder und Skater über ein geteertes, welliges Gelände kurven. Nagold hat schon bald einen Pumptrack.

Dieser Tage gab die Pressestelle der Stadt den Einweihungstermin bekannt. Demnach steht am Dienstag, 5. August, die Eröffnung an.

Im Prinzip steht die Anlage auch schon. Die als Fahrstrecke dienenden Kurven und kleinen Hügel sind mit schwarzem Asphalt bedeckt. Auch die Wege entlang der Anlage und die künftigen Parkplatzflächen sind bereits gut zu erkennen.

Neue Parkplatzflächen schließen sich an

So gibt es einen breiteren Weg, der zwischen der Waldach und dem Pumptrack in Richtung Iselshausen verlaufen wird und zu den – dann neuen – Parkplatzflächen im Anschluss an die Radstrecke führt.

Die Abgrenzung zur Iselshauser Straße hin ist massiver, hier wird der Track von einem robusten Zaun eingegrenzt, davor verläuft ebenfalls ein Fußweg entlang der Iselshauser Straße. Zwischen dem Fußweg und der Straße sind auch schon die künftigen Parkplatzflächen gut zu erkennen.

Mit der Pumptrackanlage wird das Areal rund um das Viadukt vor allem für die Jugend nochmals deutlich attraktiver. In direkter Nachbarschaft unter einem Viadukt-Bogen befindet sich eine neue 3x3-Basketballanlage.

Weitere Attraktionen schließen sich im Riedbrunnen in direkter Nachbarschaft an: das Kleinspielfeld, der Spielplatz an der Kita, die Forstkugel und natürlich auch der kleine Riedbrunnenpark entlang der renaturierten Waldach selbst.

Weitere Angebote für actionfreudige Radfahrer

In Nagold gibt es bereits weitere Angebote für actionfreudige Radfahrer. Auf dem Eisberg betreibt der VfL Nagold sowohl einen Dirtpark als auch direkt daneben einen Trail für Mountainbikes. Zusätzlich gibt es Trainingsangebote für Skater und Inlinefahrer.

So manche Nagolder können die Einweihung der Anlage offensichtlich kaum erwarten. So wurden außerhalb der Bauzeiten am Abend und am Wochenende bereits erste Radfahrer auf der Anlage gesichtet, die trotz Absperrung schonmal das Gelände sondierten. Aber auch Trackfahrer, die dort nichts zu suchen haben, wurden von Anwohnern beobachtet, wie sie mit motorisierten Rollern über die Hügellandschaft fuhren.

Hier entstehen die Ersatzparkplätze. Foto: Heiko Hofmann

Dem Pumptrack musste eine kostenfreie Parkplatzfläche für etwa 50 Autos weichen. Wie wichtig diese Parkplätze sind, ist auch während der Baustellenzeit zu sehen. Die Ersatzparkflächen entlang der Iselshauser Straße sind gut belegt.

Die neu geschaffenen Parkflächen entlang und im Anschluss an den Pumptrack sollen laut einer früheren Mitteilung der Stadt ab Mitte August zur Verfügung stehen. Bis dahin sei es weiterhin möglich, entlang der Iselshauser Straße zu parken.