1 Am Busbahnhof sind die neuen Bäume gepflanzt worden. Foto: Heiko Hofmann

Knapp drei Wochen nach der Fällung der Bäume am Nagolder Busbahnhof, ist die Baumaßnahme nun so gut wie beendet.









Man muss schon genau hinsehen, um die Veränderung zu bemerken. In nur drei Wochen wurden am Nagolder Busbahnhof nicht nur alle Bäume gefällt. Auch der Bodenbereich rund um die Pflanzinseln wurde in der Ferienzeit komplett erneuert.