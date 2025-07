Der Jugendförderpreis der Sparkasse Pforzheim-Calw in Höhe von 5000 Euro geht in diesem Jahr an den Christophorus-Kinderchor Altensteig.

Die Übergabe durch die Geschäftsführerin der Stiftung, Katrin Zauner, fand im Foyer des Gymnasiums statt. Gewürdigt wird mit der Auszeichnung die erfolgreiche Arbeit des Oberstimmenchores, die kulturelle Pflege und der Austausch mit anderen Chören bei Begegnungskonzerten im In- und Ausland.

Mit dem Spruch „Die besten Dinge passieren unerwartet“, eröffnete Studiendirektor Markus Schrade die Verleihung und blickte auf gespannte Gesichter von musikalisch begabten Sechst- bis Achtklässlern.

Lesen Sie auch

Chorgründer und Leiter Wolfgang Weible informierte in Form einer Bilderschau über Projekte und Konzerte in Belgien, Tschechien, Spanien, England, Wales, Südtirol, Thüringen und Polen mit eindrucksvollen Erlebnissen und entstandenen Freundschaften. Ein Extralob ging an die beiden Stimmbildner Jeanette Bühler und Samuel Schick.

Ein Gewinn für das spätere Leben

Die gemachten Erfahrungen auf Reisen und Auftritte seien ein Gewinn für das spätere Leben, betonte Stiftungsvorstand Tobias Haußmann in seiner Ansprache. Hans-Peter Häusser vom Christophorus-Chorverein Altensteig erinnerte an die Anfänge, die Verbindung zur damaligen Kreissparkasse Calw, die seit nahezu 30 Jahre bestehende Jugendförderung der Sparkasse Pforzheim-Calw und die finanzielle Unterstützung des Vereins für den Altensteiger Kinderchor und die 1962 gegründete Christophorus-Kantorei. Ausdrücklich wies Häusser darauf hin, dass das Gymnasium von jeglichen, materiellen Belastungen befreit war. „Und zwar von Anfang an“.

Umrahmt wurde die Veranstaltung mit einem vom Kinderchor gesungenen englischen und deutschen Lied, am Klavier begleitet von Martin Hinderer.

Qualifizierte Einzelstimmbildung

Die Stiftung wurde 1996 auf Wunsch von Landrat Hans-Werner Köblitz gegründet. Inzwischen sind mehr als 470 000 Euro an Fördermitteln für herausragende Leistungen und großes Engagement ausgeschüttet worden.

In den Chorklassen 5 und 6 werden Jungen und Mädchen an das Singen anspruchsvoller und mehrstimmiger Literatur, besonders zeitgenössischer Chorwerke herangeführt, ehe sie dem Christophorus-Kinderchor beitreten. Die Proben finden an zwei Nachmittagen in der Woche statt. Außerdem erhalten die jungen Sängerinnen und Sänger eine qualifizierte Einzelstimmbildung.