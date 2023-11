Frisch Auf Göppingen: Vertrag mit Baur wird nicht verlängert – kommt Matschke?

1 Markus Baur, der Trainer von Frisch Auf Göppingen, war nach der Niederlage beim HC Erlangen sehr enttäuscht. Foto:

Der am Saisonende beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen auslaufende Vertrag von Trainer Markus Baur wird nicht verlängert. Nach Informationen unserer Redaktion soll Benjamin Matschke Nachfolger werden.









Am 30. November 2022 hatte Markus Baur das Traineramt für Hartmut Mayerhoffer bei Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen übernommen und einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben. Nun steht nach Informationen unserer Redaktion fest, dass der auslaufende Kontrakt nicht verlängert wird. Die Entscheidung war bereits vor der 26:28-Niederlage am Freitag beim HC Erlangen gefallen. Nachfolger soll der derzeit vereinslose Benjamin Matschke werden. Von den Beteiligten war am Freitag keiner für eine Stellungnahme zu erreichen.