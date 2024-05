12 Enttäuschte Gesichter bei den Frisch-Auf-Spielern nach der Heimniederlage gegen Leipzig. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen kommt nach einer indiskutablen Leistung vor der Pause und einem 10:18-Rückstand gegen den SC DHfK Leipzig nach toller Aufholjagd zum 27:27-Ausgleich, verliert aber am Ende vor 4700 Zuschauern doch mit 27:30.









Wieder einmal hat Frisch Auf Göppingen in der Handball-Bundesliga seine zwei Gesichter gezeigt. Am Ende reicht eine starke zweiten Halbzeit einer wie verwandelt auftretenden Mannschaft gegen den SC DHfK Leipzig nicht zum Punktgewinn – 27:30 (10:18). „Wir haben uns zurückgekämpft, das zeigt, dass Leben in der Mannschaft steckt“, sagte Frisch-Auf-Keeper Julian Buchele, der beim 7:13 (23.) für Marin Sego zwischen die Pfosten kam.