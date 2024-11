Frisch Auf Göppingen unterliegt Rhein-Neckar Löwen: Lehrstunde von Ivan Martinovic und den Löwen

11 Ex-Löwe Ymir Gislason und seine Göppinger Mitspieler Ludvig Jurmala (li.) und Ludvig Hallbäck (re.) sind enttäuscht – Frisch Auf war chancenlos. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Frisch Auf Göppingen zeigt sich im baden-württembergischen Handball-Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen in allen Mannschaftsteilen klar unterlegen. Am Ende setzt es in der mit 5600 Zuschauern ausverkauften EWS-Arena ein 30:36.









Viele Handballspiele in der Bundesliga sind hart umkämpft und werden erst in der Schlussphase entschieden. Beim baden-württembergischen Derby zwischen Frisch Auf Göppingen und den Rhein-Neckar Löwen hatte man ziemlich schnell das Gefühl, dass dieses in der Vergangenheit oft so heiß umkämpfte Duell eine ziemlich einseitige Angelegenheit wird. Und so kam es dann auch: Am Ende stand ein 30:36 (16:20) auf der Anzeigentafel in der mit 5600 Zuschauern ausverkauften EWS-Arena. „Wir wollten ein enges Derby, das haben wir nicht geschafft, das ist super enttäuschend. Uns hat in ganz vielen Bereichen etwas gefehlt“, sagte ein enttäuschter Frisch-Auf-Coach Ben Matschke nach der Lehrstunde durch den badischen Rivalen.