Die Handball-Bundesligisten befinden sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. Frisch Auf Göppingen und der TVB Stuttgart waren am Samstag im Einsatz – mit unterschiedlichem Erfolg. Beim TVB feierte Kai Häfner sein Debüt.

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat im Rahmen seiner traditionellen Players’ Night den Schweizer Vizemeister und European-League-Teilnehmer HC Kriens-Luzern mit 35:26 (16:13) besiegt. Beste Werfer für die Mannschaft von Trainer Markus Baur waren vor 2800 Zuschauern in der EWS-Arena Tobias Ellebaek (6), Jaka Malus (5), Kresimir Kozina (4), Till Hermann (4) und Andreas Flodman (4/1). Bei dem Schweizer Team von Trainer Peter Kukucka kam auch Andy Schmid, der ehemalige Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen, zum Einsatz. Auf den Ex-Balinger Fabian Böhm musste der HC dagegen verletzungsbedingt verzichten.

Auch der TVB Stuttgart testete am Samstag. Gegen den vom Ex-Göppinger Coach Hartmut Mayerhoffer trainierten Ligarivalen HC Erlangen setzte es im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums des TV Aldingen eine 30:31(11:14)-Niederlage. Der in der vergangenen Woche von der MT Melsungen verpflichtete deutsche Nationalspieler Kai Häfner feierte dabei sein Debüt für die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt. Der Linkshänder warf sechs Tore, genauso wie Rechtsaußen Sascha Pfattheicher. Rückraumspieler Adam Lönn erzielte vier Treffer. Schweikardt zeigte sich mit der Leistung seines Neuzugangs zufrieden: „Kai hat 45 Minuten Spielzeit erhalten und sich direkt gut eingefügt.“ Hauptthemen seien in den nächsten Tagen die Verbesserung der Wurfeffizienz und des Rückzugsverhaltens.

Vor dem Bundesligastart am 1. September (20 Uhr/Porsche-Arena) gegen die Füchse Berlin testet der TVB noch zweimal: An diesem Mittwoch, 16. August, 19 Uhr, in der Wunnensteinhalle in Großbottwar gegen den HSC 2000 Coburg und am Samstag, 19. August, 18 Uhr, in der Alfred-Kärcher-Sporthalle in Winnenden gegen Wacker Thun.

Bundesliga-Termine

TVB Stuttgart

TVB – Füchse (Freitag, 1. September, 20 Uhr), HBW Balingen-Weilstetten – TVB (Dienstag, 5. September, 19 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (Sonntag, 9. September, 18 Uhr), MT Melsungen – TVB (Freitag, 15. September, 19 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (Montag, 25. September, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (Sonntag, 1 Oktober, 15 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr), HSV Hamburg – TVB (Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

MT Melsungen – Frisch Auf (Sonntag, 27. August, 16.30 Uhr), Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (Donnerstag, 31. August, 19 Uhr), ThSV Eisenach – Frisch Auf (Mittwoch, 6. September, 19 Uhr), Frisch Auf – VfL Gummersbach (Samstag, 9. September, 19 Uhr), HSG Wetzlar – Frisch Auf (Sonntag, 17. September, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSV Hamburg (Donnerstag, 21. September, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – Frisch Auf (Sonntag, 1. Oktober, 16.30 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (Samstag, 7. Oktober, 20.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (Sonntag, 15. Oktober, 16.30 Uhr).