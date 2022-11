1 Markus Baur (re., neben Johannes Bitter): Der ehemalige Trainer des TVB Stuttgart übernimmt ab sofort Frisch Auf Göppingen und feiert am Donnerstag gegen den HSV ein Wiedersehen mit Bitter. Foto: Baumann//Hansjürgen Britsch

Es kommt Bewegung in die Trainerfrage bei Frisch Auf Göppingen. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich der Handball-Bundesligist von Hartmut Mayerhoffer getrennt. So geht es in Zukunft weiter.















Der 34:24-Kantersieg im vierten Hauptrundenspiel in der European League am Dienstagabend in der EWS-Arena gegen Tatran Presov half Hartmut Mayerhoffer auch nicht mehr: Der Trainer hat bei Frisch Auf Göppingen keine Zukunft mehr. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich der Handball-Bundesligist von dem 53-Jährigen, der 2018 von der SG BBM Bietigheim nach Göppingen gekommen war, getrennt. Er wird schon beim Heimspiel an diesem Donnerstag (18.05 Uhr/EWS-Arena) gegen den HSV Hamburg nicht mehr auf der Bank sitzen. Am Mittag bestätigte der Verein den Trainerwechsel in einer Pressemitteilung.