Frisch Auf Göppingen schlägt SG Flensburg-Handewitt: Freudentänze nach Last-Second-Sieg

13 Siegtorschütze Erik Persson (3. v. li.) wird von seinen Mitspielern gefeiert. Foto: Baumann/Julia Rahn

Mit der letzten Aktion des Spiel hämmert Erik Persson einen direkten Freiwurf ins Tor und sichert Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen ein 32:31 gegen die SG Flensburg-Handewitt. Kann das Baur-Team die Top-Leistung bestätigen?









Link kopiert



Frisch Auf Göppingen versetzt seine Fans weiter in ein Wechselbad der Gefühle. Nach der schwachen Leistung beim Pokal-Aus in Gummersbach zeigte der Handball-Bundesligist gegen das Spitzenteam der SG Flensburg-Handewitt seine beste Saisonleistung und gewann mit 32:31 (15:17). „Das war ein verrücktes Spiel und für uns ein grandioser Handballabend“, freute sich Frisch-Auf-Trainer Markus Baur. „Wir haben 60 Minuten ohne Ende gekämpft und am Ende hat unsere Maschine zugeschlagen“, sagte Rückraumspieler Josip Sarac.