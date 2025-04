Frisch Auf Göppingen: Operation unumgänglich – Saison für Ludvig Hallbäck gelaufen

1 Der Schwede Ludvig Hallbäck bringt als Spielmacher viel Torgefahr mit. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Er ist der wichtigste Spieler im Angriff von Frisch Auf Göppingen. Nun muss der Spielmacher des Handball-Bundesligisten am Ellbogen operiert werden und fällt mindestens bis zum Saisonende aus.









Die Freude bei Frisch Auf Göppingen über den lange ersehnten 36:30-Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf am vergangenen Sonntag war riesig, der Schock über die Verletzung von Spielmacher Ludvig Hallbäck aber ebenfalls sehr groß. Der Schwede war in der 40. Minute nach einem Sprungwurf in Seitenlage aus großer Höhe zu Fall gekommen und stürzte auf den ausgestreckten Arm. Dabei renkte er sich das Ellenbogengelenk aus. Er kam noch in Hannover ins Krankenhaus. Mit dem linken Arm im Gips konnte er später die Rückreise mit dem Mannschaftsbus antreten.