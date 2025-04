Frigga und Günter Kraut Gedächtnisspringen: Caslato fliegt zum Sieg – Balingen feiert 100 Jahre im Galopp

Spitzensport und ein echtes Jubiläums-Highlight: Am vergangenen Wochenende wurde das Balinger Springturnier wiederbelebt – im Gedenken an den Gründer von Bizerba.

Von Springprüfungen für Einsteiger bis zum Großen Preis war dort für jedes Reiter-Herz etwas geboten. Beim großen „Frigga und Günter Kraut Gedächtnispreisspringen“, dem Punktespringen der Klasse S, setzte sich Nico Leber mit seinem imposanten Schimmel Caslato souverän gegen starke Konkurrenz aus dem Ländle durch. Mit blitzschnellen Ritten und technischer Präzision sicherte sich das Paar den obersten Podestplatz.

Modernes Konzept auf dem Traditionsplatz

Die Veranstaltung wurde von Victoria Frigga Hoffmeister und Lorenz Günter Kraut organisiert – beide Anfang 20, Cousine und Cousin, leidenschaftliche Reiter und ambitionierte Züchter. Gemeinsam haben sie das Springturnier nach einer längeren Pause zurück nach Balingen gebracht und mit einem modernen Konzept frischen Wind auf den Traditionsplatz geholt.

Ein Ort der Begegnung

„Wir wollten dem Verein und der Region etwas Besonderes schenken – und das 100-jährige Bestehen war der perfekte Anlass“, sagte Kraut am Rande der Veranstaltung. Victoria Hoffmeister ergänzte: „Es war uns wichtig, nicht nur sportlich hohe Qualität zu bieten, sondern auch einen Ort der Begegnung zu schaffen – für Reiter, Züchter, Zuschauer und Familien.“

Reitverein ist zuversichtlich

Mit dem Neustart des Turniers und einem emotionalen Jubiläum im Rücken blickt der Reitverein Balingen nun zuversichtlich in die Zukunft. „Das war sicher nicht das letzte Mal“, waren sich viele Besucher einig – und auch das Veranstalter-Duo deutete an, dass bereits an einer Fortsetzung gearbeitet wird.