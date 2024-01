Friesenheims Bürgermeister im Interview: So möchte Erik Weide die Gemeinde in seiner zweiten Amtszeit voranbringen

So möchte Erik Weide die Gemeinde in seiner zweiten Amtszeit voranbringen

1 Bürgermeister Erik Weide möchte sich weiterhin für die Gemeinde Friesenheim einsetzen und im Chefsessel des Rathauses – hier im Hintergrund – bleiben. Foto: Piskadlo

Erik Weide ist seit acht Jahren Bürgermeister von Friesenheim – und möchte das auch bleiben. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf seine bisherige Amtszeit zurück und erklärt, welche Ziele er sich für die Zukunft gesetzt hat.









Erik Weide empfing unsere Redaktion an dem Ort, den er seit 2016 seinen Arbeitsplatz nennen darf: dem Friesenheimer Rathaus. Dort erklärte er im Interview, wie er die Gemeinde in seiner zweiten Amtszeit voranbringen möchte. Gewählt wird am Sonntag, 21. Januar. Er ist der einzige Bewerber.