Friesenheimerin in großer Sorge: Pferde-Drama von Silvester soll sich nicht wiederholen

1 Am Silvesterabend 2023/2024 wurde auf der Eselshalde in Friesenheim ausgiebig gefeiert und Raketen in die Luft geschossen. Dabei kam es zu einem Unfall mit einem der Pferde von Ute Stingl. Sie fordert nun, die Eselshalde zu sperren. Foto: Bohnert-Seidel

Pferdebesitzerin Ute Stingl aus Friesenheim will, dass sich der dramatische Vorfall, der sich zum Jahreswechsel 2023/24 ereignet hat nicht wiederholt. Ihr Vierbeiner hatte große Verletzungen davongetragen. Deshalb fordert sie eine Sperrung der Eselshalde.









Vielen Tierbesitzer graut es, wenn sie an die Silvesternacht denken: Sobald erste Böller zu hören sind, erkennen sie eine Unruhe bei ihren Lieblingen. Katzen verstecken sich in den hintersten Winkel, Hunde sind unruhig und gestresst. Insgesamt halten sich die Auswirkungen einer Silvesternacht für diese Tiere meist in Grenzen. Nicht so bei den Pferden von Ute Stingl in Friesenheim. Sie ist in die jüngste Sitzung des Gemeinderats gekommen, um die Sperrung der Eselshalde zum Schutz ihrer Pferde zu bitten. Dabei gehe es weniger darum, dass Menschen gern auf die Eselshalde pilgern, um das Feuerwerk reihum zu beobachten. In den vergangenen Jahren sei verstärkt zu erkennen, dass auf der Eselshalde zahlreiche Feuerwerkskörper und Böller entzündet werden, so die Beobachtung der Pferdebesitzerin.