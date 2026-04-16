Friesenheimer Handballprofi: Ein ganz besonderes Final Four für Frederik Simak

Der Friesenheimer Handballprofi Frederik Simak kämpft am Wochenende mit Lemgo um DHB-Pokalsieg. Schon das Halbfinale hat es in sich: Es geht gegen seinen neuen Verein.
Von den Qualitäten seines künftigen Mitspielers Mathias Gidsel hat sich der Friesenheimer Handballprofi Frederik Simak wenige Tage vor dem Halbfinale im DHB-Pokal noch einmal hautnah überzeugt. Denn bereits am Wochenende vor dem großen Final Four in Köln – dem Jahreshöhepunkt im deutschen Handball – spielte Simak mit dem TBV Lemgo Lippe auch in der Bundesliga gegen die Füchse Berlin.