Friesenheim Passantin entdeckt riesige Würgeschlange im Acker

Friesenheim - Eine gut zwei Meter lange Riesenschlange ist in Friesenheim ihrer Halterin entwischt. Die Boa Constrictor wurde zum Glück jedoch durch Zufall von einer Bürgerin auf einem ortsnahen Acker entdeckt. Die Schlange ist mittlerweile im Lahrer Tierheim. Knapp 200 Meter vor der Ortseinfahrt Friesenheim in der Weinbergstraße, von Oberschopfheim kommend, hat sich am Dienstag ein vermeintlicher riesiger Stock auf einem Feld als exotischer Fund herausgestellt. Christine Bohnert-Seidel, redaktionelle Mitarbeiterin unserer Zeitung in der Gemeinde, war mit dem Rad unterwegs, als sie den Gegenstand auf einem Acker liegen sah. Sehr lang, ungewöhnlich gesprenkelt. Die Reporterin stoppte und sah sich den Fund näher an. Der jedoch fing an, sich zu bewegen. "Da war schnell klar, dass ist eine riesige Schlange", schildert sie ihr verblüffendes Erlebnis.