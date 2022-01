2 Geschäftsführer Matthias Frielitz hat gemeinsam mit seinen Mitarbeitern mal wieder getüftelt und ein Hydraulikstützrad mit integrierter Stützlastanzeige entwickelt. Foto: Frielitz

Turbulente Monate liegen hinter Belegschaft und Geschäftsführung der Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH aus Gechingen. Der Erfolg hat das Unternehmen trotz Corona überrollt und quasi zur Expansion gezwungen. Stolz ist man dort außer auf das Wachstum aber auch noch auf eine weitere Spitzenleistung: Die erste Auszubildende im E-Commerce überhaupt wurde Bundessiegerin.















Gechingen - "Im Frühjahr 2020, zu Beginn der Pandemie, waren wir in einer regelrechten Schockstarre", berichtet Geschäftsführer und Firmengründer Matthias Frielitz im Gespräch mit unserer Redaktion. Corona habe seinem Unternehmen dann im März und April Kurzarbeit und eine Umsatzdelle beschert: "Viele Kunden haben ihre Ware an uns zurückgeschickt". Trotz zweier schlechter Monate habe man für 2020 am Ende aber doch ein 2,2-prozentiges Umsatzplus verbuchen können.