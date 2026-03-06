Friedrichsplatz Sperrung: Droht Rottweil jetzt ein Bus-Chaos?

Der Busverkehr wird wegen der Friedrichsplatzbaustelle komplett umgekrempelt. Was das für Fahrgäste, Schüler und die Anwohner des neuen Verkehrsknoten bedeutet, lesen Sie hier.
Die Sperrung der Achse Friedrichsplatz – Kriegsdamm am Montag, 9. März, hat für den städtischen Busverkehr weitreichende Konsequenzen. Kaum eineinhalb Jahre nach der Einführung des neuen integralen Busfahrplans, gilt nun für zwei Jahre wieder ein neuer Takt. Dreh und Angelpunkt werden dabei die Schramberger Straße und der Kreisverkehr an der Heimburger Tankstelle sein. Ist da das Bus-Chaos vorprogrammiert?