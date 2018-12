Friedrichshafen Festnahme nach Bränden in Innenstadt

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte der mutmaßliche Täter zunächst gegen 5 Uhr einen Blumenkübel gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Schanzstraße geworfen, ehe er sich in die Tiefgarage (Parkhaus am See) in der Karlstraße begab und dort auf verschiedenen Parkebenen mehrere dort abgestellte Autos in Brand steckte. Dabei brannten sechs Fahrzeuge vollständig aus, etwa ein Dutzend weiterer Autos wurde durch Rußniederschlag in Mitleidenschaft gezogen.

Allein der an den Autos angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Der Gebäudeschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Tiefgarage ist bis auf Weiteres gesperrt.

Während die Freiwillige Feuerwehr erste Löschmaßnahmen ergriff, brach in einem etwa 150 Meter entfernten Raumausstattungsgeschäft in der Karlstraße ebenfalls ein Feuer aus, das den Laden im Erdgeschoss komplett vernichtete. Insgesamt acht Menschen, die sich in dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus aufhielten, wurden von der Polizei und Feuerwehr evakuiert. Vier davon wurden vom Rettungsdienst an Ort und Stelle vorsorglich wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ambulant behandelt, mussten jedoch keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.