Friedrich Merz reist zum offiziellen Antrittsbesuch nach Baden-Württemberg. Auf dem Programm stehen ein Kabinettsbesuch und ein Spatenstich.
Knapp ein halbes Jahr nach Amtsantritt kommt Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch nach Baden-Württemberg. Der CDU-Politiker landet morgens am Stuttgarter Flughafen und wird dann in die Villa Reitzenstein gefahren, dem Regierungssitz, wo ihn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) empfängt. Dort wird Kretschmann dem Kanzler auch seine Kabinettsmitglieder vorstellen. Merz trägt sich im Anschluss ins Gästebuch des Landes ein.